Москва, 2 июля 2020, 12:19 — REGNUM Все заявления спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси продиктованы логикой холодной войны, считает юрист-международник, доцент РАНХиГС Кира Сазонова. Об этом она заявил 2 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя призывы Пелоси к введению новых санкций против РФ из-за мнимой связи российских спецслужб с боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.
При этом Сазонова отметила, что призывам Нэнси Пелоси не суждено сбыться, так как президент США Дональд Трамп, скорее всего, не поддержит любую её инициативу «просто из принципа».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор политических наук, эксперт в области международных отношений Владимир Штоль заявил, что американские политики не могут себе представить нормально начавшийся день без разговоров либо о необходимости усиления санкций против РФ, либо о введении новых.
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