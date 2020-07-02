Москва, , 12:19 — REGNUM Все заявления спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси продиктованы логикой холодной войны, считает юрист-международник, доцент РАНХиГС Кира Сазонова. Об этом она заявил 2 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя призывы Пелоси к введению новых санкций против РФ из-за мнимой связи российских спецслужб с боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

«Нэнси Пелоси — достаточно спорный персонаж. И все её заявления (может быть, в силу возраста этой дамы) продиктованы логикой холодной войны. Она до сих пор не делает разницы между Советским Союзом и Российской Федерацией. И она воспринимает нас исключительно через призму геополитического, стратегического и какого угодно ещё соперничества, — сказала Сазонова. — Санкции вводятся не на основании какого-то доказанного факта, а просто на основании некоего подозрения. И оно уже считается достаточной фундаментальной базой для введения санкций. Фактически для санкций в последние года полтора уже не нужен сколько-нибудь вменяемый повод. Это уже не должно выглядеть разумно и правдоподобно. Любой информационный вброс и любая непроверенная информация может служить основой для санкционного воздействия, что дискредитирует в принципе саму идею санкций как некоего юридического механизма».

При этом Сазонова отметила, что призывам Нэнси Пелоси не суждено сбыться, так как президент США Дональд Трамп, скорее всего, не поддержит любую её инициативу «просто из принципа».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор политических наук, эксперт в области международных отношений Владимир Штоль заявил, что американские политики не могут себе представить нормально начавшийся день без разговоров либо о необходимости усиления санкций против РФ, либо о введении новых.

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