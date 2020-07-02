Вашингтон, , 12:26 — REGNUM Собор Святой Софии в турецком Стамбуле должен сохранить статус музея и остаться доступным для свободного посещения. С таким призывом к Турции выступил госсекретарь США Майк Помпео, его слова распространенны госдепартаментом.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о возможном превращении собора в мечеть, а министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу отмечал, что Турция может лишить собор статуса музея, не принимая во внимание мнение других государств.

Помпео от имени властей США призвал правительство Турции оставить собор Святой Софии музеем в качестве примера уважения религиозных традиций и исторического многообразия. Он также призвал гарантировать свободу доступа в музей для всех.

США полагают, что изменение статуса собора принизит наследие этого здания и уменьшит его способность служить человечеству в качестве моста между разными традициями и культурами, добавил госсекретарь.

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