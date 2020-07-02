Москва, , 12:15 — REGNUM Законопроект о выборе времени отпуска для многодетных работников внесли в Госдуму заксобрание Башкирии и депутат Зариф Байгускаров («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 2 июля.

Предлагается предоставлять право выбора удобных дат отпуска работающим женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 18 лет.

Сейчас такое право имеют многодетные сотрудники с детьми до 12 лет.

Совместный семейный отдых является значимым фактором укрепления семейных ценностей, а предлагаемая поправка в трудовое законодательство способствует созданию атмосферы уважения к статусу многодетной семьи, отмечают авторы.