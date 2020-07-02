Москва, , 12:12 — REGNUM Большинство граждан России поддержало перемены в российской общественной жизни через голосование за поправки к Конституции. Об этом 2 июля заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов на телеканале «Россия 24».

«Эти 77,92% — это правда, это реальное отношение тех, кто поддерживает перемены и тех, кто ими противится. Это честный результат», — заявил Миронов.

По его словам, такой вывод можно сделать на основании результатов наблюдения за выборами — каких-либо значительных, массовых нарушений или ошибок в процедуре не выявлено.

«Соответственно люди у нас сказали «да», «да» переменам», — подчеркнул он.

В целом по России в поддержку изменений в Основной закон выступили 77,92% избирателей. Против поправок в Конституцию выступили 21,27% участников голосования. Явка составила 65%.