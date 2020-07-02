Сеул, , 12:10 — REGNUM Во втором квартале 2020 года в Южную Корею бежали 12 граждан КНДР. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

По их словам, семь человек прибыли в Южную Корею в апреле, два человека — в мае, еще три человека — в июне.

Известно, что это самый низкий квартальный показатель с 2003 года. Во втором квартале 2019 года в страну бежали 320 граждан КНДР, в первом квартале текущего года — 135 человек.

Эксперты отмечают, что сокращение показателя связано с пандемией коронавируса и закрытия границ между Северной Кореей и Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, с марта по май 2020 года ни один гражданин КНДР не сбежал в США.

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