Москва, , 12:07 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов считает логичным провести досрочные выборы в нижнюю палату парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июля.

«Логичным продолжение инициированных президентом в начале этого года перемен стали бы досрочные выборы Государственной думы, которая в соответствии с обновлённой Конституцией смогла бы получить право утверждать председателя правительства и большинство министров», — заявил Миронов.

В целом по итогам принятия поправок партия в первую очередь выступает за необходимость обновления состава Госдумы, за смену большинства — вслед за сменой правительства партии власти.

«А как это произойдет — досрочно или не досрочно, это уже не принципиально», — добавил парламентарий.