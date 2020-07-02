Стокгольм, , 12:17 — REGNUM По данным журналистов шведского новостного агентства SVT, Соединенные Штаты Америки скупили весь запас лекарства от COVID-19 ремдесивира на три месяца вперед. В свою очередь, Андерс Сённерборг, профессор-инфекционист из Каролинском института в Стокгольме считает такие действия США «проблематичными с точки зрения морали и этики». Об этом 1 июля сообщило SVT Nyheter.

Во время пандемии коронавирусной инфекции препарат ремдесивир доказал свою эффективность против тяжелых случаев заболевания COVID-19. На сегодняшний день во всем мире производится около 140 000 доз данного препарата. Выяснилось, что США приобрели весь июльский объем производства и порядка 90% объемов выпуска медикамента в августе и сентябре.

В разговоре с журналистами SVT Андерс Сённерборг из Каролинского института считает, что данная информацию заслуживает внимания:

«Это частично связано с ценообразованием, но здесь мы имеем уникальную ситуацию, и к ней (прим.: медицине) должен быть справедливый доступ. Уже несколько стран внесли свой вклад в эти исследования, которые были проведены, и тогда мне кажется довольно странным, что эти страны не имеют доступа к препарату».