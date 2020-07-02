Пекин, , 12:01 — REGNUM Недавние замечания британской стороны по поводу закона о национальной безопасности Гонконга, а также решение упростить процедуру получения вида на жительство в Соединенном Королевстве для части жителей специального административного района Китая, являются безответственными и необоснованными. Такое заявление сделал посол Китая в Великобритании Лю Сяомин.

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«Они представляют собой грубое вмешательство во внутренние дела Китая и противоречат важным принципам взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела друг друга, одобренным Уставом ООН и совместным коммюнике Великобритании и Китая об обмене послами», — говорится в заявлении дипломата, опубликованном на сайте димписии.

При этом Сяомин добавил, что «китайская сторона выражает свою серьёзную озабоченность и решительное несогласие», а также сохраняет за собой право принять соответствующие меры в ответ на решение Лондона.

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«Гонконг — это особый административный район Китая. Китайская сторона настоятельно призывает британскую сторону немедленно прекратить вмешательство в дела Гонконга, которые являются внутренними делами Китая», — подчеркнул дипломат.

Напомним, именно 1 июля 1997 года, 23 года назад, Великобритания вернула Гонконг под суверенитет Китая.

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Как сообщало ИА REGNUM, высший законодательный орган КНР — постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 30 июня единогласно принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, который вступил в силу 1 июля. На фоне приятия этого закона власти Соединённого Королевства заявили об упрощении процедуры получения вида на жительство в Великобритании для жителей Гонконга, получивших паспорта граждан британских заморских территорий.

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