Пекин, 2 июля 2020, 12:01 — REGNUM Недавние замечания британской стороны по поводу закона о национальной безопасности Гонконга, а также решение упростить процедуру получения вида на жительство в Соединенном Королевстве для части жителей специального административного района Китая, являются безответственными и необоснованными. Такое заявление сделал посол Китая в Великобритании Лю Сяомин.
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При этом Сяомин добавил, что «китайская сторона выражает свою серьёзную озабоченность и решительное несогласие», а также сохраняет за собой право принять соответствующие меры в ответ на решение Лондона.
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Напомним, именно 1 июля 1997 года, 23 года назад, Великобритания вернула Гонконг под суверенитет Китая.
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Как сообщало ИА REGNUM, высший законодательный орган КНР — постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 30 июня единогласно принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, который вступил в силу 1 июля. На фоне приятия этого закона власти Соединённого Королевства заявили об упрощении процедуры получения вида на жительство в Великобритании для жителей Гонконга, получивших паспорта граждан британских заморских территорий.
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