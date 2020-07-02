Москва, , 12:04 — REGNUM Организация голосования по Конституции РФ может послужить примером для Франции. Об этом 2 июля заявила депутат Европейского парламента Элен Лапорт (Франция) на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По её словам, санитарная безопасность при голосовании по поправкам к Конституции в России была организована на высоком уровне. В этом вопросе другие страны, включая Францию, могли бы взять пример с России.

«Я была впечатлена санитарным протоком. По сравнению с муниципальными выборами во Франции в плане санитарных норм всё было сделано для того, чтобы пандемия прекратилась. В части демократических процедур — это большой урок демократии», — сказала Лапорт.

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