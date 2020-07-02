Пекин, , 12:03 — REGNUM Китай уважает выбор граждан России, который они сделали в ходе всеобщего голосования по поправкам в Конституцию страны 1 июля. Об этом 2 июля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Будучи дружественным соседом Российской Федерации и всеобъемлющим стратегическим партнером в новую эпоху, КНР всегда будет уважать выбор и путь развития, сделанный гражданами России, и поддерживать усилия РФ по реализации стабильного и устойчивого социально-экономического развития», — заявил Лицзянь.

Также он отметил, что китайская сторона готова вести работу с Россией основываясь на консенсусе, достигнутом лидерами двух стран, углубляя координацию в стратегических вопросах и выстраивая взаимовыгодное сотрудничество.

Кроме этого, официальный представитель китайского МИД отметил, что всероссийское голосование по поправкам к Конституции России являлось одним из важнейших событий в политическом календаре страны и прошло в слаженном порядке.

«Результаты, опубликованные Центральной избирательной комиссией (ЦИК) РФ, отражают выбор граждан России», — подчеркнул Лицзянь.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 30 июня первый заместитель государственного секретаря, спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган заявил, что Россию и Китай объединяет общее сопротивление США.