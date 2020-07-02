Кострома, , 11:56 — REGNUM В Костромской области поправки к Конституции РФ одобрили 67,92% проголосовавших или 180 846 человек. Об этом со ссылкой на данные системы ГАС «Выборы» сообщает облизбирком.

Против внесения изменений в Основной закон государства высказались 83 044 человек — 31,19% от принявших участие в голосовании

Всего в общероссийском голосовании в регионе приняли участие 50,97% избирателей или 266 283 человека.

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