Джакарта, , 11:51 — REGNUM Губернатор Джакарты Анис Басведан заявил, что школы города не начнут учебную деятельность 13 июля 2020 года, сообщает Antara.

«Мы должны подчеркнуть, что школы не открылись, даже если учебный год начинается 13 июля 2020 года», — заявил губернатор Джакарты Анис Басведан.

По его словам, отказ от открытия школ объясняется тем, что правительство Джакарты всё ещё следит за развитием ситуации в области здравоохранения и вспышки эпидемии.

Анис Басведан также заявил, что дети подвержены высокому риску заражения.

Правительство Джакарты также решило продлить политику крупномасштабных социальных ограничений на 14 дней, начиная с 3 июля 2020 года.

Напомним, число случаев заражения SARS-CoV-2 в Джакарте превысило 11 тысяч. Из них 6680 человек выздоровели, а 644 человека погибли.

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