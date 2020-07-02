Москва, , 11:51 — REGNUM Заявления западных СМИ о связях российской военной разведки с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) голословны. Об этом 2 июля заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, сообщает РИА Новости.

«Нам нужны доказательства, а их нет. Это голословные утверждения», — сказал представитель МИД. Журналисты попросили Кабулова прокомментировать публикации, в которых назван якобы посредник между двух сторон.

Директор департамента сказал, что никогда не слышал о контрабандисте наркотиков Рахмате Азизи. Именно его американские СМИ назвали посредником.

Как сообщало ИА REGNUM, газета New York Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка России якобы предлагала боевикам вознаграждение за нападение на военнослужащих США. Никаких доказательств предоставлено не было.

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