Оренбург, , 11:54 — REGNUM Оренбургская область показала очень неплохую явку и результат за поправки в Конституцию. Показатели чуть ниже, чем по стране, но в регионе при этом голосование прошло спокойно и без скандалов, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политтехнолог Кирилл Шкилёв.

«Хорошо себя показало электронное голосование, и этим, кстати, объясняется высокая явка в городе Оренбурге. Вообще, то, что проголосовали больше миллиона оренбуржцев — это говорит о том, что при отсутствии негативной повестки, даже в условиях короновируса избиратели готовы идти на избирательные участки, а значит доверие к институту выборов сохраняется на высоком уровне», — сказал он.

Он подчеркнул, что участие в электроном голосовании показывает — народ готов воспринимать новые формы и со временем наступление электронной демократии неизбежно.

Напомним, с 25 июня по 1 июля проходило общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ. В Оренбуржье 1 133 661 человек (73,46%). Большинство (73,6%) из них поддержало предлагаемые изменения.