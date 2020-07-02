Новосибирск, , 11:46 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель избирательной комиссии региона Ольга Благо на специальном брифинге сегодня, 2 июля, подвели итоги общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.

Брифинг по итогам общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ в Новосибирской области Правительство Новосибирской области

Андрей Травников подчеркнул, что в Новосибирской области голосование, несмотря на сложности, связанные с пандемией COVID-19, прошло при высокой активности жителей и с уверенной поддержкой поправок.

«Благодарю всех жителей Новосибирской области, которые высказали своё мнение по поводу поправок, пришли на участки для голосования или воспользовались другими формами волеизъявления. Это голосование — событие уникальное, историческое как по своей значимости для России, так и по условиям проведения, — отметил глава региона. — Провести такое масштабное мероприятие в условиях ещё развивающейся пандемии коронавируса достаточно непросто, но всё было сделано чётко и организованно. Мы получили, во-первых, бесценный опыт применения различных удобных для избирателей форм волеизъявления. Возможно, будут высказаны дополнительные предложения по использованию отдельных моментов голосования в будущем избирательном процессе. Во-вторых, мы получили бесценный опыт по проведению крупных мероприятий с большим вовлечением людей с соблюдением всех необходимых мер санитарной безопасности — этот опыт мы будем использовать не только в избирательном процессе, но и при принятии дальнейших решений по снятию или введению ограничительных мер. Это голосование показало, что мы можем полноценно жить и работать с соблюдением элементарных мер безопасности, снижая риски заражения коронавирусом».

Он уточнил, что на всех избирательных участках «было комфортно и безопасно, существенных замечаний по несоблюдению мер не поступало».

Председатель Иновосибирского избиркома Ольга Благо сообщила, что голосование проходило легитимно, под общественным наблюдением.

По её словам, ежедневно на избирательных участках присутствовало более 5 тысяч наблюдателей, а представители 46 СМИ посетили 174 избирательных участка.

Всего в голосовании приняли участие 1 млн 34 тыс. 355 новосибирцев (47,79%). За поправки к Конституции РФ высказались 67,58% жителей региона, против — 31,3%.

В тройке лидеров по явке — Сузунский (92,1%), Кочковский (85,3%) и Здвинский (83,6%) районы. По Новосибирску явка составила 35,17%, за поправки к Конституции проголосовали 62,33% горожан, против — 36,94%.

Глава региона также напомнил, что в рамках голосования по поправкам к Конституции в Новосибирской области проходили также сбор подписей в поддержку города Новосибирска как претендента на получение высокого звания «Город трудовой доблести» и опрос граждан по проекту «Народный бюджет».

«По голосованию за «Город трудовой доблести» показана очень высокая активность жителей, причём не только самого Новосибирска, но и всех сельских территорий. Интерес жителей села к этому вопросу был настолько велик, что организаторы даже были вынуждены оперативно довозить бланки для голосования в некоторые районные центры. Всего за город Новосибирск проголосовало более полумиллиона жителей области — хотел бы всех поблагодарить за это! Наша столица — Новосибирск — заслуживает этого звания, — уточнил Андрей Травников. — Огромное спасибо жителям за поддержку Новосибирска. Уверен, что оргкомитет по рассмотрению заявок от городов на присвоение почётного звания «Город трудовой доблести» оценит активность жителей нашего региона. Мы очень надеемся, что Новосибирск в числе первых городов получит это важное для нас звание».

Итоги опроса по «Народному бюджету» подведут и озвучат в ближайшие два дня.