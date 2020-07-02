Москва, 2 июля 2020, 11:45 — REGNUM (организация, деятельность которой запрещена в РФ*талибы — запрещённая в России организацияАмериканские политики не могут себе представить нормально начавшийся день без разговоров либо о необходимости усиления санкций против РФ, либо о введении новых. Об этом 2 июля корреспонденту ИА REGNUM заявил доктор политических наук, эксперт в области международных отношений Владимир Штоль. Так он прокомментировал слова спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая призвала незамедлительно ввести санкции против РФ, якобы связанной с боевиками группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.
Кроме того, он подчеркнул, что слова Пелоси направлены сразу против двух целей: с одной стороны, это очередной выпад против России, а с другой — ещё одна попытка выставить президента США Дональда Трампа безответственным политиком.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Алексей Мухин рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что сейчас у США в Афганистане очень трудное положение, и противники Трампа пытаются воспользоваться данным обстоятельством в своих узких политических целях.
Читайте ранее в этом сюжете: США охватило санкционное безумие, которое ведёт в никуда – политолог
Читайте развитие сюжета: Трамп не поддержит призывы Пелоси к новым санкциям против РФ – прогноз