Москва, , 11:45 — REGNUM Американские политики не могут себе представить нормально начавшийся день без разговоров либо о необходимости усиления санкций против РФ, либо о введении новых. Об этом 2 июля корреспонденту ИА REGNUM заявил доктор политических наук, эксперт в области международных отношений Владимир Штоль. Так он прокомментировал слова спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая призвала незамедлительно ввести санкции против РФ, якобы связанной с боевиками группировки «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

«Это ярчайший пример того, как с больной головы пытаются переложить на здоровую, — сказал Штоль. — «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был всегда более близок американцам, чем нашей стране. Поэтому вопрос усиления санкций — это ежедневный моцион, без которого американские власти предержащие не могут себе представить нормально начинающийся день. Санкции против РФ предлагают либо ввести, либо усилить. Хотя все понимают, что санкции мало что дают для достижения каких-то конкретных целей. Но назначение России в качестве дежурного виноватого по любому вопросу совершенно никак не взаимосвязано с реальным положением вещей в той или иной области, будь то Афганистан или Франция. Где угодно. Всё равно везде надо искать русский след».

Кроме того, он подчеркнул, что слова Пелоси направлены сразу против двух целей: с одной стороны, это очередной выпад против России, а с другой — ещё одна попытка выставить президента США Дональда Трампа безответственным политиком.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Алексей Мухин рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что сейчас у США в Афганистане очень трудное положение, и противники Трампа пытаются воспользоваться данным обстоятельством в своих узких политических целях.

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