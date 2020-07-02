Москва, , 11:55 — REGNUM Население России положительно отнеслось к голосованию по поправкам к Конституции РФ. Об этом 2 июля заявил депутат Палаты депутатов парламента Италии Паоло Гримольди на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

К такому выводу политик пришёл, изучив мнение населения Москвы и организацию голосования в столице в качестве иностранного наблюдателя.

«У нас было ощущение о мнении российского народа. Москва как зона голосования отличается от других городов. Но мы видели, как в Москве огромное количество людей голосовали за», — сказал Гримольди.

Читайте развитие сюжета: Депутат из ЕС назвала голосование по Конституции РФ «уроком демократии»