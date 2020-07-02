Нью-Дели, , 11:36 — REGNUM Индия может отказаться от приобретения российских истребителей Су-57 Super Sukhoi и отдать предпочтение американским F-35. О такой вероятности сообщают различные военные источники Индии, а также китайское издание Sohu.

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В качестве причин такого возможного шага называется высокая стоимость модернизированной версии Су-57 Super Sukhoi. При этом покупка базового варианта истребителя индийскими ВВС не рассматривается из-за «сырости» этой версии.

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Так, стоимость модернизированного варианта Су-57, по некоторым данным, будет варьироваться от $150 млн до $200 млн. При этом экспортная стоимость американских F-35 составляет около $120−140 млн. Также отмечается, Су-57 второго этапа планируется выпустить только в 2024 году, поэтому если Индия захочет закупить именно эти истребители, ей придётся подождать несколько лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВВС Индии собираются приобрести у России 21 многоцелевой сверхзвуковой истребитель четвёртого поколения Миг-29. Это будет сделано для замены стоящих на вооружении индийских ВВС в настоящее время истребителей МиГ-21. Не исключено, что поставки истребителей могут начаться через два года после подписания соответствующего соглашения с российской стороной.

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