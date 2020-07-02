Москва, , 11:53 — REGNUM Ряд политически активных антироссийских сил пытались дискредитировать голосование по поправкам к Конституции РФ. Об этом 2 июля заявил сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

При этом эти попытки не увенчались успехом. Фейковые сообщения легко разоблачаются и население при помощи многочисленных наблюдателей знает, что голосование прошло без серьезных нарушений.

«Мы наблюдали информационные вбросы. Были введены такие термины как «недореферендум», «покушение на конституцию». Кто-то даже призывал к бойкотированию голосования. Применялись различные манипуляторные приемы, искажение смысла поправок, намеренное искажение фактов и громадное количество фейков», — сказал Брод.

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