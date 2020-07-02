Москва, , 11:34 — REGNUM У США была возможность достаточно аккуратно выйти из истории с фейками про якобы «сговор» России с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и про некие российские деньги за нападения на американских военных в Афганистане, считает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

«Но вместо того, чтобы ею воспользоваться, обозленные производители очередного антироссийского чисто предвыборного бреда решили «раскручивать» его дальше», — отметил сенатор в Facebook.

СМИ и самые одиозные политики в США легко подхватывают самые абсурдные «вбросы» про Россию, ничуть не сомневаясь, что их аудитория в это поверит, даже не спросив себя, а, собственно, зачем это тем же русским, рассуждает он.

Вместе с тем Косачёв обратил внимание на то, что на сайте ООН есть интересный материал о том, как работала нацистская пропаганда перед войной.

«Стивен Лаккерт, сотрудник музея Холокоста в Вашингтоне и куратор постоянной выставки, посвященной нацистской пропаганде, говорит: «Гитлер знал, что немцы не поддержат войну с целью захвата новых территорий. Но они поддержат ее, если речь будет идти о защите их семьи. Они обвиняли евреев в стремлении уничтожить немцев. Они внушали людям, что евреи стояли за всеми вражескими государствами, которые воевали с Германией». Не проводя, подчеркну особо, никаких исторических параллелей, отмечу-таки полезность периодического восстановления в памяти исторических материалов…» — указал Косачёв.