Новосибирск, , 11:33 — REGNUM Указом президента Российской Федерации от 1 июля 2020 года начальником главного управления МВД России по Новосибирской области назначен Андрей Кульков. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД РФ.

Напомним, ранее занимавший этот пост генерал-лейтенант Юрий Стерликов освобождён от должности в начале июня 2020 года.

Согласно официальным данным, Андрей Кульков родился уроженец города Иваново.

В органах внутренних дел с 1993 года. Службу начал с должности инспектора по предупреждению правонарушений несовершеннолетних Октябрьского РОВД Иванова. в 1997 году стал старшим оперуполномоченным отдела уголовного розыска, а с 2004 года возглавил Октябрьский РОВД Иванова, затем стал начальником УВД по городу. В 2011 году назначен заместителем начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Ивановской области, с февраля 2014 года — заместителем начальника УМВД России по Ивановской области — начальник полиции. С февраля 2018 года возглавлял министерство внутренних дел по Хакасии.

В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 22 февраля 2019 года Кулькову присвоено специальное звание генерал-майор полиции.

Награждён различными ведомственными медалями и наградами.