Москва, , 11:32 — REGNUM Итоги голосования по поправкам к Конституции объективно отражает общественное мнение об изменений Основного закона страны. Об этом 2 июля заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов на телеканале «Россия 24».

«Народ России сказал «да» поправкам к Конституции. И это очень важно. Очень хороший результат, и я прежде всего обращаю внимание на явку — 65% это очень хорошая явка летом. В этой связи результат меня абсолютно устраивает», — заявил Миронов.

«Мои наблюдатели от партии находились практически везде, и всё голосование шло очень чисто, прозрачно и по-честному. На основании закона», — указал он.