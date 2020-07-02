Киев, , 11:35 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады постановление об увольнении главы национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия, сообщил 2 июля официальный сайт президента Украины.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в парламенте найдутся голоса за отставку главы НБУ.

«Я убеждён, что с учетом того, как господина Смолия критикует оппозиция, то голоса есть», — рассказал он.

В то же время политолог Юрий Романенко выразил сомнение на этот счёт.

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В пресс-службе Международного валютного фонда (МВФ) отметили достижения Смолия и выразили надежду на то, что его преемник также будет обеспечивать независимость национального банка Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что возможная отставка Смолия и ещё ряд событий свидетельствуют о том, что власти Украины не контролируют ситуацию в стране, и она находится на грани распада.

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