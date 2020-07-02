Москва, 2 июля 2020, 11:16 — REGNUM Законопроект, направленный на повышение эффективности контроля за оборотом древесины на территории РФ, внесло в Госдуму Архангельское областное собрание депутатов, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июля.
Законопроектом предлагается наделить органы государственной власти субъектов РФ полномочиями по осуществлению контроля за целевым использованием древесины, заготовленной для обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд.
Определяется, что контроль за целевым использованием древесины, заготовленной для обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд, осуществляется в порядке, установленном законодательством регионов.
Предполагается, что нарушение требований о целевом использовании древесины, заготовленной для обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд, влечет ответственность в виде неустойки в соответствии с договором купли-продажи лесных насаждений.