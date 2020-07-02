Киев, , 11:18 — REGNUM Власти Украины не справляются с ситуацией в стране, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович 1 июля в эфире телеканала Zik.

Парламентарий раскритиковал возможную отставку главы национального банка Украины Якова Смолия, назвал «нездоровым» премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, а также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский долго не появлялся на людях.

«Понимаете, это какое-то надругательство над страной. Нас довели до того, что страна сегодня на грани распада и уничтожения», — заявил Рабинович.

По его мнению, власти Украины готовят срыв местных выборов, чтобы избежать поражения.

«Закончится это очень плохо для тех, кто думает, что они имеют монополию на всё… Тупик власти, неспособность нынешнего президента справиться с ситуацией… Он сам понимает, что пошёл не тем путем, но сделать уже, наверное, ничего не сможет», — подытожил политик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава национального банка Украины Яков Смолий подал в отставку. Послы стран «Большой семёрки» (G7) подвергли критике этот шаг и назвали его «угрозой» для украинских реформ.

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