Ставрополь, , 11:16 — REGNUM Подавляющее большинство жителей Северо-Кавказского федерального округа выступили за внесение изменений в основной закон страны. На голосовании по поправкам к Конституции РФ их в разных субъектах округа одобрило от 82 до 97% избирателей.

Больше всего согласившихся с поправками в Чечне — 97,92%. В Дагестане за обновленную Конституцию проголосовали 89,19% избирателей, в Ингушетии — 87,5%, в Кабардино-Балкарии — 85,52%, на Ставрополье — 84,85%, В Карачаево-Черкесии — 84,5%, в Северной Осетии — 82,83%.

Такие данные привела ЦИК по результатам обработки 99,97% протоколов избирательных комиссий. В целом явка по СКФО составила 85,47%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам голосования по поправкам к Конституции РФ лидером в России стала Чечня. Второе и третье места по количеству голосов, отданных за изменения в основном законе страны, заняли Дагестан и Тува — 90,27% и 96,79% соответственно.

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