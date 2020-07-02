Джакарта, , 11:15 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подняла вопрос о беженцах рохинджа на специальной встрече министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Австралии, сообщает Antara.

Ретно Марсуди также заявила о 99 беженцах, которые оказались на территории Индонезии 24 июня 2020 года. В своем заявлении министр отметила, что власти Индонезии приняли решение временно принять этих беженцев по гуманитарным соображениям.

«Индонезия изучит возможность того, стали ли беженцы жертвами торговли людьми или нет», — заявила глава МИД страны.

В связи с этим Ретно Марсуди подчеркнула, что сотрудничество между АСЕАН и Австралией очень важно в борьбе с организованной транснациональной преступностью.

Правительство Индонезии также призвало уделять первоочередное внимание возвращению беженцев рохинджа в штат Ракхайн в Мьянме безопасным и добровольным образом.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия настаивает на укреплении сотрудничества в Юго-Восточной Азии, особенно на оптимизации усилий по восстановлению региона после эпидемии.

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