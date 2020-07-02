Бужумбура, , 11:17 — REGNUM Новое правительство Бурунди объявило о введении новых мер по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом передает ВВС Great Lakes со ссылкой на выступление нового президента Бурунди в парламенте.

В своем выступлении после приведения к присяге министров нового правительства президент Эварист Ндайишимийе объявил, что на время пандемии во всех городах страны будет снижена стоимость водоснабжения. Кроме того, правительство намерено обеспечить большинство населения мылом, для чего стоимость этого товара будет снижена на 50%.

«Пойманные контрабандисты дешевого мыла из Бурунди будут рассматриваться как лица, способствующие распространению коронавируса, и в отношении них будет заведено соответствующее расследование», — сказал президент.

Всем, у кого наблюдаются симптомы респираторного заболевания, было рекомендовано обращаться за квалифицированной медицинской помощью. Лечение в больницах будет предоставляться бесплатно, добавил президент.

Он также отметил, что в регионе, где были выявлены случаи заражения коронавирусом, будут проводиться массовые тестирования.

Напомним, что предыдущее правительство Бурунди не вводило специальных мер для предотвращения распространения коронавируса в стране.