Тбилиси, , 11:23 — REGNUM Патриархия Грузинской православной церкви (ГПЦ) должна отреагировать на то, что на мозаике в Главном храме Вооруженных сил России указано об участии российских военных в вооруженных конфликтах в Абхазии и Южной Осетии. Об этом 1 июля написал теолог и бывший пресс-секретарь ГПЦ Басил Кобахидзе на своей странице в Facebook.

По его мнению, патриархии ГПЦ следует выслать из Тбилиси официального представителя Русской православной церкви в Грузии и отозвать своего представителя из Москвы. Также, по мнению Кобахидзе, грузинской патриархии следует признать автокефалию православной церкви на Украине.

«В противном случае Грузинская церковь просто окончательно докажет, что является филиалом российского КГБ», — написал бывший священник.

Напомним, Кобахидзе был лишен духовного сана в ГПЦ в 2004 году после публичных нападок на патриарха Илию Второго и критику политики церкви. Более всего он высказывал недовольство по случаю выхода Грузинской православной церкви из экуменического движения за слияние христианских конфессий.