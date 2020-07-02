Улан-Удэ, , 10:58 — REGNUM В ходе голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ на избирательных участках произошло несколько инцидентов. Об этом рассказал журналистам председатель республиканского избиркома Дмитрий Ивайловский.

В частности, некоторые избиратели попытались унести бюллетени с собой. По его словам, они утверждали, что имеют на это право. Однако в РИК назвали это является самоуправством со стороны голосующего.

«Если человек действовал осознанно, то это уже провокация, которая всегда носит негативный характер, и не хотелось бы, чтобы она становилась нормой», — передаёт «Байкал-Daily» слова председателя.

Были и те, кто целенаправленно пытался голосовать дважды. Избирательница, подавшая в связи с этим жалобу, объяснила свой поступок проверкой работы членов участковой комиссии.

Иногда члены комиссий становились свидетелями семейных конфликтов. Так, в одной семье сын возмутился из-за того, что мать проголосовала вместо него. По словам Дмитрия Ивайловского, это является «бытовой вещью». Однако в результате все бюллетени в этом переносном ящике признали недействительными.

Он также рассказал о том, что руководители регионального отделения КПРФ отказались отправлять своих наблюдателей на голосование в рамках соглашения с Общественной палатой. Председатель усмотрел в этом подготовку к осуществлению провокаций.

Как сообщало ИА REGNUM, итоговая явка в республике составила 64,3%. Из них поддержали поправки 71,95% или 329,2 тыс. избирателей. Против изменения Конституции высказались 26,5% или 121,2 тыс. человек.

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