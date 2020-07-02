Москва, , 11:03 — REGNUM Голосование по поправкам к Конституции РФ прошло без серьезных нарушений. Об этом 2 июля заявил ответственный секретарь СПЧ, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Точенов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мелочь была, она всегда есть, есть человеческий фактор, есть ряд сопутствующих вещей, но серьёзных нарушений не было», — сказал Точенов.

Также он отметил, что население позитивно оценило придомовое голосование. Причина в том, что эта процедура была удобна для граждан.

«Отмечались отдельные недочеты в организации работ комиссий, в том числе при выездном и надомном голосовании», — заявил Точенов.