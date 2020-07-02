Кампала, , 10:54 — REGNUM Правительство Уганды временно открыло часть западной границы, чтобы впустить в страну по меньшей мере 3000 конголезских беженцев. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, они спасаются от межобщинных столкновений на востоке Демократической Республики Конго.

Как сообщают репортеры, Уганда принимает более 1 000 000 беженцев, однако в марте страна закрыла свои границы для контроля над распространением коронавируса. Вот уже более месяца тысячи перемещенных лиц вынуждены находиться в районе Итури в ДР Конго, пытаясь проникнуть в Уганду, отмечают журналисты.

Кампала в конечном итоге согласилась предоставить им въезд по гуманитарным соображениям. Сначала они проведут 14 дней в карантине в недавно созданном изоляторе, расположенном в 13 км от границы.

В Агентстве ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщили, что среди прибывших будет выборочно проведено тестирование на наличие коронавируса. По итогам тестирования будет принято решение о том, когда их можно будет перевести в лагеря для беженцев из изолятора.

Ранее гуманитарные агентства сообщали о трудностях обеспечения социальной дистанции и санитарии в поселениях беженцев в Уганде. К настоящему времени в Уганде из почти 900 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 52 были выявлены у беженцев.

ООН выражала обеспокоенность сообщениями о росте насилия в ДР Конго, где пять миллионов человек являются внутренне перемещенными лицами.