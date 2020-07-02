Москва, , 10:42 — REGNUM Голосование по поправкам к Конституции РФ прошло максимально открыто и без серьёзных нарушений. Об этом 2 июля заявил руководитель координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, всего за процедурой народного волеизъявления следили 524 584 наблюдателей. На основании такого широкого охвата и открытости процедуры, можно уверенно сказать, что она прошла без серьёзных нарушений.

«Наши требования превышали даже те, что были предусмотрены в законодательстве. От лица полумиллиона наблюдателей мы можем сказать о предельной прозрачности всего процесса голосования и отсутствии нарушений, которые ставят под сомнения его результаты», — сказал Григорьев.

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