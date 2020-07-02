Киев, , 10:32 — REGNUM Франция направила приглашение украинским экспертам присоединиться к расшифровке «чёрных ящиков» украинского самолёта Boeing, сбитого в небе над Тегераном, написал 1 июля заместитель главы МИД Украины Евгений Енин на своей странице в социальной сети Facebook.

«Задача Украины — обеспечить максимальный уровень международного признания фактов незаконного вмешательства в случае с рейсом PS752. Это приблизит всех нас к установлению справедливости и достойным компенсациям семьям погибших», — написал он.

По словам чиновника, «чёрные ящики» прибудут во французский Лион 20 июля 2020 года.

Напомним, украинский самолёт был случайно сбит иранскими военными 8 января 2020 года над Тегераном. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек.

Ранее дату начала расшифровки «чёрных ящиков» подтвердили в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции.

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