Киев, , 10:24 — REGNUM Ничего хорошего для Украины ситуация с отставкой главы Нацбанка Якова Смолия из-за политического давления не сулит, заявил в своем комментарии 2 июля украинский экономист Сергей Фурса.

В частности, по мнению эксперта, в ближайшей перспективе будет паника на валютном рынке и уход всех возможных инвесторов, «кто еще может уйти».

«В среднесрочной перспективе — контроль над НБУ переходит к противникам руководства теперешнего, ведь иначе к чему это политическое давление. С одной стороны, это шанс для Коломойского откатить ситуацию по Приватбанку. С другой — это доступ к управлению финансами страны людей, которые пропагандируют запуск станка, животворящую инфляцию и девальвацию… В долгосрочной перспективе — экономическая катастрофа. Можно назвать это дефолтом», — заявил эксперт.

При этом, по его словам, подрыв доверия к Украине в связи с этой ситуацией произошел «абсолютный».

»Теперь трудно представить, как будет выглядеть сотрудничество с МВФ и другими нашими западными партнерами. Скорее всего, его не будет — а это прямой путь к дефолту. Украина, конечно, набралась, денег, которых хватит на пару месяцев. А дальше? В условиях оттока капитала? Пока у Нацбанка есть резервы, запас прочности накоплен. Но при усугубляющейся ситуации с коронавирусом и кризисом, этот шаг является самоубийственным», — заявил Фурса.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 1 июля стало известно, что глава Национального банка Украины Яков Смолий подал заявление об отставке президенту страны Владимиру Зеленскому. Смолий объяснил, что подает в отставку из-за «систематического политического давления», которое делает невозможным выполнение обязанностей управляющего регулятора.

Уже через несколько часов было обнародовано заявление послов стран G7, которые отмечают, что подрыв этой «сверхважной институции» (Нацбанка Украины) является большим шагом назад и ставит под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку.