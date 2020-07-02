Цхинвал, , 10:18 — REGNUM В голосовании по поправкам к Конституции России приняли участие 9143 жителей Южной Осетии, что составляет 87% от всех граждан РФ, проживающих в республике. Об этом агентству «Рес» 2 июля сообщил заведующий консульским отделом российского посольства Сергей Алексеев.

«По окончательным данным, на всех трех участках для голосования приняло участие 9 143 россиянина — это 87% российских граждан в Южной Осетии», — сказал дипломат.

Он добавил, что протокол с итогами голосования отправили в ЦИК России через дипломатические каналы. За время работы избирательных участков нарушения не зафиксированы.

Напомним, в Южной Осетии голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля. Последний день голосования президент республики Анатолий Бибилов объявил нерабочим днем, как в России.

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