Чебоксары, 2 июля 2020, 10:01 — REGNUM В Чувашии подвели предварительные итоги голосования по поправкам к Конституции России. Предлагаемые изменения поддержали 72,57% проголосовавших чувашских избирателей при явке в 64,11%, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе врио главы республики со ссылкой на данные регионального избиркома. В среднем по России за изменение Основного закона проголосовало 77,92% избирателей, явка составила почти 65%.
По последним данным, в Чувашии при 917 564 зарегистрированных избирателях свой гражданский долг выполнили 588 237 человек, то есть явка составила 64,11% (в целом по РФ — 65%). В этом году активность чувашских жителей была ниже, чем на президентских выборах 2018 года, когда на участки пришли 76,22% избирателей, но больше по сравнению с выборами главы Чувашии 2015 года с явкой в 58,65%.
По предварительным данным, большинство проголосовавших в Чувашии поддержали предлагаемые поправки к Конституции России: одобрили изменения 72,57% (в целом по РФ — 77,92%) принявших участие в общероссийском голосовании, или 426 779 избирателей. Высказался против 154 351 избиратель, или 26,25% от числа проголосовавших.
Отметим, что среди муниципальных образований республики активнее всего поддержали поправки к Конституции в Алатырском районе (за — 92,07% проголосовавших), Красноармейском районе (88,61%), Яльчикском районе (87,74%) и Шемуршинском районе (84,56%).
В Чебоксарах и Новочебоксарске было меньше всего голосов в поддержку предлагаемых поправок: в Московском, Калининском и Ленинском районах выступили за внесение изменений в главный документ страны соответственно 63,52%; 64,64% и 64,96% избирателей, в Новочебоксарске — 64,88%.
Как сообщало ИА REGNUM, в России после обработки 100% протоколов явка достигла 65%, за поправки к Конституции проголосовало 77,92% избирателей.
Отметим, что на выборах президента России в марте 2018 года Владимира Путина в Чувашии поддержали 77,29% проголосовавших, явка составила 76,22%. В сентябре 2015 года на выборах главы Чувашии проголосовали 58,65% избирателей, тогда Михаил Игнатьев получил 65,54% голосов.
Подробнее: Как Чувашия голосовала за Путина: итоги
ЦИК Чувашии: предварительные итоги голосования по поправкам к Конституции России
|№
Комиссия
Число избирателей
Участие в выборах
Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?
ДА
НЕТ
|Итого
|917 564
|588 237
|64,11%
|426 779
|72,57%
|154 351
|26,25%
|1
|Алатырская
|12 405
|11 573
|93,29%
|10 655
|92,07%
|885
|7,65%
|2
|Алатырская городская
|27 855
|15 895
|57,06%
|11 492
|72,31%
|4248
|26,73%
|3
|Аликовская
|12 640
|11 000
|87,03%
|9176
|83,42%
|1446
|13,15%
|4
|Батыревская
|26 474
|25 266
|95,44%
|20 345
|80,52%
|4626
|18,31%
|5
|Вурнарская
|19 537
|17 243
|88,26%
|13 057
|75,73%
|3960
|22,97%
|6
|Ибресинская
|15 705
|14 430
|91,88%
|10 818
|74,97%
|3392
|23,51%
|7
|Канашская
|24 177
|22 320
|92,32%
|17 403
|77,97%
|4652
|20,84%
|8
|Канашская городская
|33 050
|20 001
|60,52%
|14 053
|70,26%
|5781
|28,90%
|9
|Козловская
|13 040
|11 164
|85,61%
|8454
|75,73%
|2558
|22,91%
|10
|Комсомольская
|18 977
|17 681
|93,17%
|13 563
|76,71%
|3712
|20,99%
|11
|Красноармейская
|10 125
|9756
|96,36%
|8645
|88,61%
|963
|9,87%
|12
|Красночетайская
|12 245
|11 113
|90,76%
|9275
|83,46%
|1748
|15,73%
|13
|Марпосадская
|17 339
|15 198
|87,65%
|12 261
|80,68%
|2805
|18,46%
|14
|Моргаушская
|22 816
|20 146
|88,30%
|15 429
|76,59%
|4521
|22,44%
|15
|Новочебоксарская городская
|97 701
|47 464
|48,58%
|30 782
|64,88%
|16 086
|33,90%
|16
|Порецкая
|9250
|8296
|89,69%
|6787
|81,82%
|1255
|15,13%
|17
|Урмарская
|17 442
|14 892
|85,38%
|11 633
|78,12%
|3138
|21,07%
|18
|Цивильская
|24 708
|17 265
|69,88%
|12 355
|71,58%
|4699
|27,22%
|19
|Чебоксарская
|44 681
|31 938
|71,48%
|21 834
|68,37%
|9726
|30,45%
|20
|Чебоксары, Калининская
|125 445
|56 942
|45,39%
|36 772
|64,64%
|19 549
|34,36%
|21
|Чебоксары, Ленинская
|102 908
|48 859
|47,48%
|31 695
|64,96%
|16 605
|34,03%
|22
|Чебоксары, Московская
|141 656
|69 630
|49,15%
|44 208
|63,52%
|24 745
|35,55%
|23
|Шемуршинская
|10 017
|9313
|92,97%
|7875
|84,56%
|1349
|14,49%
|24
|Шумерлинская
|7715
|6528
|84,61%
|5232
|80,15%
|1137
|17,42%
|25
|Шумерлинская городская
|24 035
|14 545
|60,52%
|10 574
|72,70%
|3793
|26,08%
|26
|Ядринская
|21 273
|17 106
|80,41%
|13 579
|79,39%
|3357
|19,63%
|27
|Яльчикская
|13 704
|13 419
|97,92%
|11 774
|87,74%
|1485
|11,07%
|28
|Янтиковская
|10 644
|9254
|86,94%
|7053
|76,22%
|2130
|23,02%
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