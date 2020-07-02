Чебоксары, 2 июля 2020, 10:01 — REGNUM В Чувашии подвели предварительные итоги голосования по поправкам к Конституции России. Предлагаемые изменения поддержали 72,57% проголосовавших чувашских избирателей при явке в 64,11%, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе врио главы республики со ссылкой на данные регионального избиркома. В среднем по России за изменение Основного закона проголосовало 77,92% избирателей, явка составила почти 65%.

По последним данным, в Чувашии при 917 564 зарегистрированных избирателях свой гражданский долг выполнили 588 237 человек, то есть явка составила 64,11% (в целом по РФ — 65%). В этом году активность чувашских жителей была ниже, чем на президентских выборах 2018 года, когда на участки пришли 76,22% избирателей, но больше по сравнению с выборами главы Чувашии 2015 года с явкой в 58,65%.

По предварительным данным, большинство проголосовавших в Чувашии поддержали предлагаемые поправки к Конституции России: одобрили изменения 72,57% (в целом по РФ — 77,92%) принявших участие в общероссийском голосовании, или 426 779 избирателей. Высказался против 154 351 избиратель, или 26,25% от числа проголосовавших.

Отметим, что среди муниципальных образований республики активнее всего поддержали поправки к Конституции в Алатырском районе (за — 92,07% проголосовавших), Красноармейском районе (88,61%), Яльчикском районе (87,74%) и Шемуршинском районе (84,56%).

В Чебоксарах и Новочебоксарске было меньше всего голосов в поддержку предлагаемых поправок: в Московском, Калининском и Ленинском районах выступили за внесение изменений в главный документ страны соответственно 63,52%; 64,64% и 64,96% избирателей, в Новочебоксарске — 64,88%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России после обработки 100% протоколов явка достигла 65%, за поправки к Конституции проголосовало 77,92% избирателей.

Отметим, что на выборах президента России в марте 2018 года Владимира Путина в Чувашии поддержали 77,29% проголосовавших, явка составила 76,22%. В сентябре 2015 года на выборах главы Чувашии проголосовали 58,65% избирателей, тогда Михаил Игнатьев получил 65,54% голосов.

Подробнее: Как Чувашия голосовала за Путина: итоги

ЦИК Чувашии: предварительные итоги голосования по поправкам к Конституции России

Комиссия

Число избирателей

Участие в выборах

Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?

ДА

НЕТ

Итого917 564588 23764,11%426 77972,57%154 35126,25%
1Алатырская12 40511 57393,29%10 65592,07%8857,65%
2Алатырская городская27 85515 89557,06%11 49272,31%424826,73%
3Аликовская12 64011 00087,03%917683,42%144613,15%
4Батыревская26 47425 26695,44%20 34580,52%462618,31%
5Вурнарская19 53717 24388,26%13 05775,73%396022,97%
6Ибресинская15 70514 43091,88%10 81874,97%339223,51%
7Канашская24 17722 32092,32%17 40377,97%465220,84%
8Канашская городская33 05020 00160,52%14 05370,26%578128,90%
9Козловская13 04011 16485,61%845475,73%255822,91%
10Комсомольская18 97717 68193,17%13 56376,71%371220,99%
11Красноармейская10 125975696,36%864588,61%9639,87%
12Красночетайская12 24511 11390,76%927583,46%174815,73%
13Марпосадская17 33915 19887,65%12 26180,68%280518,46%
14Моргаушская22 81620 14688,30%15 42976,59%452122,44%
15Новочебоксарская городская97 70147 46448,58%30 78264,88%16 08633,90%
16Порецкая9250829689,69%678781,82%125515,13%
17Урмарская17 44214 89285,38%11 63378,12%313821,07%
18Цивильская24 70817 26569,88%12 35571,58%469927,22%
19Чебоксарская44 68131 93871,48%21 83468,37%972630,45%
20Чебоксары, Калининская125 44556 94245,39%36 77264,64%19 54934,36%
21Чебоксары, Ленинская102 90848 85947,48%31 69564,96%16 60534,03%
22Чебоксары, Московская141 65669 63049,15%44 20863,52%24 74535,55%
23Шемуршинская10 017931392,97%787584,56%134914,49%
24Шумерлинская7715652884,61%523280,15%113717,42%
25Шумерлинская городская24 03514 54560,52%10 57472,70%379326,08%
26Ядринская21 27317 10680,41%13 57979,39%335719,63%
27Яльчикская13 70413 41997,92%11 77487,74%148511,07%
28Янтиковская10 644925486,94%705376,22%213023,02%

Читайте ранее в этом сюжете: Поправки к Конституции в Чувашии поддержали 72,5% избирателей