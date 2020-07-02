Чебоксары, , 10:01 — REGNUM В Чувашии подвели предварительные итоги голосования по поправкам к Конституции России. Предлагаемые изменения поддержали 72,57% проголосовавших чувашских избирателей при явке в 64,11%, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе врио главы республики со ссылкой на данные регионального избиркома. В среднем по России за изменение Основного закона проголосовало 77,92% избирателей, явка составила почти 65%.

По последним данным, в Чувашии при 917 564 зарегистрированных избирателях свой гражданский долг выполнили 588 237 человек, то есть явка составила 64,11% (в целом по РФ — 65%). В этом году активность чувашских жителей была ниже, чем на президентских выборах 2018 года, когда на участки пришли 76,22% избирателей, но больше по сравнению с выборами главы Чувашии 2015 года с явкой в 58,65%.

По предварительным данным, большинство проголосовавших в Чувашии поддержали предлагаемые поправки к Конституции России: одобрили изменения 72,57% (в целом по РФ — 77,92%) принявших участие в общероссийском голосовании, или 426 779 избирателей. Высказался против 154 351 избиратель, или 26,25% от числа проголосовавших.

Отметим, что среди муниципальных образований республики активнее всего поддержали поправки к Конституции в Алатырском районе (за — 92,07% проголосовавших), Красноармейском районе (88,61%), Яльчикском районе (87,74%) и Шемуршинском районе (84,56%).

В Чебоксарах и Новочебоксарске было меньше всего голосов в поддержку предлагаемых поправок: в Московском, Калининском и Ленинском районах выступили за внесение изменений в главный документ страны соответственно 63,52%; 64,64% и 64,96% избирателей, в Новочебоксарске — 64,88%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России после обработки 100% протоколов явка достигла 65%, за поправки к Конституции проголосовало 77,92% избирателей.

Отметим, что на выборах президента России в марте 2018 года Владимира Путина в Чувашии поддержали 77,29% проголосовавших, явка составила 76,22%. В сентябре 2015 года на выборах главы Чувашии проголосовали 58,65% избирателей, тогда Михаил Игнатьев получил 65,54% голосов.

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ЦИК Чувашии: предварительные итоги голосования по поправкам к Конституции России

№ Комиссия Число избирателей Участие в выборах Вы одобряете изменения в Конституцию РФ? ДА НЕТ Итого 917 564 588 237 64,11% 426 779 72,57% 154 351 26,25% 1 Алатырская 12 405 11 573 93,29% 10 655 92,07% 885 7,65% 2 Алатырская городская 27 855 15 895 57,06% 11 492 72,31% 4248 26,73% 3 Аликовская 12 640 11 000 87,03% 9176 83,42% 1446 13,15% 4 Батыревская 26 474 25 266 95,44% 20 345 80,52% 4626 18,31% 5 Вурнарская 19 537 17 243 88,26% 13 057 75,73% 3960 22,97% 6 Ибресинская 15 705 14 430 91,88% 10 818 74,97% 3392 23,51% 7 Канашская 24 177 22 320 92,32% 17 403 77,97% 4652 20,84% 8 Канашская городская 33 050 20 001 60,52% 14 053 70,26% 5781 28,90% 9 Козловская 13 040 11 164 85,61% 8454 75,73% 2558 22,91% 10 Комсомольская 18 977 17 681 93,17% 13 563 76,71% 3712 20,99% 11 Красноармейская 10 125 9756 96,36% 8645 88,61% 963 9,87% 12 Красночетайская 12 245 11 113 90,76% 9275 83,46% 1748 15,73% 13 Марпосадская 17 339 15 198 87,65% 12 261 80,68% 2805 18,46% 14 Моргаушская 22 816 20 146 88,30% 15 429 76,59% 4521 22,44% 15 Новочебоксарская городская 97 701 47 464 48,58% 30 782 64,88% 16 086 33,90% 16 Порецкая 9250 8296 89,69% 6787 81,82% 1255 15,13% 17 Урмарская 17 442 14 892 85,38% 11 633 78,12% 3138 21,07% 18 Цивильская 24 708 17 265 69,88% 12 355 71,58% 4699 27,22% 19 Чебоксарская 44 681 31 938 71,48% 21 834 68,37% 9726 30,45% 20 Чебоксары, Калининская 125 445 56 942 45,39% 36 772 64,64% 19 549 34,36% 21 Чебоксары, Ленинская 102 908 48 859 47,48% 31 695 64,96% 16 605 34,03% 22 Чебоксары, Московская 141 656 69 630 49,15% 44 208 63,52% 24 745 35,55% 23 Шемуршинская 10 017 9313 92,97% 7875 84,56% 1349 14,49% 24 Шумерлинская 7715 6528 84,61% 5232 80,15% 1137 17,42% 25 Шумерлинская городская 24 035 14 545 60,52% 10 574 72,70% 3793 26,08% 26 Ядринская 21 273 17 106 80,41% 13 579 79,39% 3357 19,63% 27 Яльчикская 13 704 13 419 97,92% 11 774 87,74% 1485 11,07% 28 Янтиковская 10 644 9254 86,94% 7053 76,22% 2130 23,02%

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