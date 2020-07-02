Липецк, , 09:58 — REGNUM В Липецкой области поправки к Конституции РФ поддержали 479 тыс. 670 человек, или 78,56% от общего числа избирателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

Против поправок проголосовали 124 тыс. 509 человек, или 20,39% избирателей.

Явка на 18:00 составила 63,7%. В регионе работали 894 участковых избирательных комиссии. Комплексами обработки бюллетеней были оборудованы 49 участков в Ельце и 113 — в Липецке.

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