2 июля 2020 | Время чтения 1 мин

Дмитрий Ефимов, , 09:57 — REGNUM Голосование «по поправке к Конституции» состоялось. 1 июля в едином порыве весь российский народ выразил свою волю. До этого главного дня по решению властей он мог делать это 5 дней подряд на стационарных и мобильных избирательных участках, открепляясь и прикрепляясь, а также используя технические электронные средства.

Голосование по поправкам к Конституции РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Положительный выбор «за поправку», сделанный народом за эти дни, почему-то сопровождали тут же публиковавшиеся результаты экзитполов, но гражданам объяснили: «Всенародное голосование — это вам не референдум», поэтому на него действие законодательства РФ не распространяется, а они это поняли и простили. В общем, получилось то, что случилось. На момент написания этого материала обработано 99,9% бюллетеней и электронных записей.

По данным ЦИК, при запланированной АП РФ явке 65%, «за» поправки проголосовали 77,93% участников конституционного действа, «против» — 21,26%. Куда делась разница в 0,81%, там пока не комментируют — выявить ее устным счетом не помогает реформа образования, которой не мешала и старая Конституция. Новая версия Основного закона только поможет сделать его дистанционным и навыки начальной школы советских времен типа сложения «столбиком» окончательно канут в Лету.

На самом деле, эта разница — число недействительных, а также выданных, но не попавших в урны бюллетеней. Вот только то, что их меньше 1%, вызывает серьезное «статистическое» недоверие. Для понимания вопроса стоит вернуться на пару лет назад. На выборах президента 18 марта 2018 года, когда гражданское общество было солидаризировано доверием к Путину, а не разъединено коронапаникой, как сейчас, при явке 67,5% без электронных вариантов пришли на голосование, а значит, получили бюллетени 73 626 581 человек. Это — 100% проголосовавших. Действительными по 10-й строке протокола были признаны 72 787 734 бюллетеня. Разница оказалась в 841 847 штук, и это тогда, в «хорошие времена» составило 1,14%.

Голосование по поправкам к Конституции РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Именно поэтому цифирь 0,81% вызывает определенные сомнения. Они, естественно, будут полностью развеяны официальными российскими СМИ.