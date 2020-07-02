Кольцово, Новосибирская область, , 09:53 — REGNUM Совет депутатов рабочего посёлка Кольцово назначил дату выборов мэра. Они пройдут в единый день голосования — 13 сентября 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В этот же день пройдут выборы депутатов Совета депутатов рабочего посёлка Кольцово шестого созыва», — прокомментировали в администрации р.п. Кольцово.

Напомним, что 13 сентября 2020 года также состояться выборы депутатов горсовета Новосибирска и Законодательного собрания Новосибирской области.