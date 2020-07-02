Вашингтон, , 09:52 — REGNUM США поддерживают Узбекистан в стремлении расширить доступ к мировым рынкам и инвестициям. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Туркестана Джонатан Хеник, пишет газета «Коммерсант».

Представитель Госдепа выступил на пресс-конференции по итогам переговоров главы внешнеполитического ведомства США Майкла Помпео с главами МИД стран Туркестана.

«Соединенным Штатам выгодно, чтобы Центральная Азия была более защищенным, более благополучным регионом», — заявил Хеник. Он также ответил на вопрос о вступлении Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Представитель Госдепа сказал, что не может комментировать этот вопрос, так как США не являются членом ЕАЭС. Вместе с тем Хеник выразил надежду, что Узбекистан рассмотрит как местные экономические блоки, так и членство в ВТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля государственный секретарь США Майкл Помпео провел виртуальную встречу в формате «С5+1», посвященную продовольственной безопасности в Туркестане.

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