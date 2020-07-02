Барнаул, , 09:45 — REGNUM Высокий процент проголосовавших за поправки к Конституции РФ граждан прокомментировал на своей странице в Facebook кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин:

«Немало людей возражает против так называемой обнуляющей поправки в Основной закон государства, при этом совершенно не учитывая другие политические поправки, смысл которых состоит в явном перераспределении полномочий в пользу законодательной ветви власти.

По моему мнению, нормы по ограничению количества сроков пребывания у власти главы государства были в свое время скопированы у западных демократий с президентской формой правления как важный элемент системы сдержек и противовесов, но в условиях парламентско-президентской формы правления, как предполагается этими поправками, они становятся уже гораздо менее актуальными, хотя, как мы видим, и сохранены в предложенной редакции Конституции.

Ещё хотелось бы отметить такой важный для России момент, как роль личности руководителя государства. Если в тех же США, по сути, далеко не столь важным являются деловые качества кандидата и даже его умственное развитие — шестеренки государственной машины все равно будут крутиться, решения — приниматься, а страна — развиваться, то для России такой расклад событий представляется совершенно неочевидным. Весьма вероятны острый политический кризис с участием армии и спецслужб и плачевными экономическими последствиями, а заодно всплеск сепаратизма регионов.

Стабильность и уверенность в завтрашнем дне — вот что дает пролонгация пребывания у власти нынешнего главы государства Владимира Путина, а способные в будущем взять на себя бремя ответственности и при этом не сбиться с пути политические лидеры наверняка появятся — этому будет, несомненно, способствовать грядущее усиление роли парламента».

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам состоявшегося накануне, 1 июля, решающего дня голосования по поправкам к Конституции РФ, их поддержали более 78% граждан. Согласно предварительным итогам Центризбиркома, после обработки свыше 99% протоколов явка достигла 65%.