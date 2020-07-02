Астрахань, , 09:44 — REGNUM В Астраханской области за внесение поправок в Конституцию РФ проголосовали 463 тыс. 866 человек, или 86,73% избирателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

«Против» предлагаемых изменений проголосовали 68 тысяч 87 человек, или 12,73%.

В заключительный день голосования в регионе работали 588 избирательных комиссий. Явка по состоянию на 18:00 1 июля составляла 69,44%.

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