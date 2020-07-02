Москва, , 09:44 — REGNUM В Москве состоялся седьмой розыгрыш программы «Миллион призов». Об этом 2 июля сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

В седьмом розыгрыше победителями стали 473 515 человек. Всего разыграно около 1,98 млн выигрышных кодов.

Участниками розыгрыша становились москвичи, проголосовавшие по поправкам к Конституции. Организаторы предусмотрели 2 млн призов от 1 до 4 тыс. баллов (рублей). Победители смогут их потратить в магазинах, заведениях общепита или пополнить транспортную карту.