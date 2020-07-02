Новосибирск, , 09:43 — REGNUM В Сибирском федеральном округе, по предварительным данным, на избирательные участки пришло более 58% граждан, имеющих право голоса. Из них за внесение поправок в Конституцию РФ проголосовали 72,63%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента РФ в Сибири.

«Высокая явка говорит о неравнодушии сибиряков и об отношении к поправкам к Конституции, — прокомментировал полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. — Безусловно, этому способствовала удобная и безопасная организация процесса голосования, и его легитимность».

По мнению полпреда, результат голосования — «это показатель поддержки действующего курса, направленного на защиту интересов государства и социальных гарантий для каждого из нас, для наших детей и внуков».