Москва, , 09:40 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Костенко («Единая Россия») направила председателю правительства РФ Михаилу Мишустину обращение с просьбой пересмотреть порядок предоставления пособий безработным, уволенным в период пандемии коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июля.

Действующий порядок назначения выплат по безработице является не справедливым и не приспособленным к экстраординарным условиям пандемии, поскольку право на получение пособий по безработице возникает не с момента потери работы, не с момента подачи заявления гражданина в центр занятости населения, а с спустя 11 дней — то есть по истечению срока рассмотрения заявления гражданина центром занятости и присвоения ему статуса безработного, отмечает Костенко.

Предлагается предусмотреть возможность начисления пособий по безработице не с момента принятия решения центром занятости населения о признании гражданина безработным, а с момента подачи гражданином заявления в центр занятости населения — при условии, если такое заявление было оформлено надлежащим образом, принято в работу и гражданин не смог найти работу через центр занятости населения.

«Думаю, не справедливо из-за бюрократического препона срезать пособия по безработице и оставлять семьи без хотя бы какого-то минимума средств в ситуации, когда найти новую работу как никогда сложно. Надеемся на быструю реакцию правительства по этому вопросу». — заявила Костенко.