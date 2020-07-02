Петрозаводск, , 09:41 — REGNUM В Республике Карелия более 239 тысяч человек приняли участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ, 70,46% из них поддержали изменения. Об этом 2 июля сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Против высказались 28,58% проголосовавших избирателей республики. В настоящий момент центральной избирательной комиссией Карелии обработано 100% протоколов, явка на голосование в республике составила 46,07%.

«В условиях пандемии, а также с учетом сезона отпусков и летнего периода, когда значительная часть наших граждан традиционно выехала за пределы места своего постоянного проживания и регистрации, это хороший показатель», — резюмировал Парфенчиков.

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