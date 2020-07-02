Киев, , 09:41 — REGNUM Надёжность реформ на Украине может быть подорвана отставкой главы национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия, сказано в заявлении послов стран «Большой семёрки» (G7), опубликованном в социальной сети Twitter.

По словам дипломатов, независимый нацбанк стал «фундаментальным достижением» для Украины.

«Подрыв этого сверхважного института был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надёжность реформ Украины и их поддержку», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политолог Юрий Романенко, комментируя отставку главы НБУ, заявил, что в Верховной раде нет голосов для принятия данного решения. Всё это может спровоцировать очередной внутриукраинский кризис.

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