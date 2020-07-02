Токио, , 09:58 — REGNUM Позиция японского правительства по вопросу южных Курильских островов и заключения мирного договора с Москвой не изменилась после голосования в России по внесению поправок к Конституции. Об этом заявил 2 июля генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга на регулярной конференции в Токио.

Он отметил, что японская сторона внимательно наблюдает за происходящим в России, при этом правительство страны не комментирует изменение российской конституции. В позиции Японии изменений нет, она заключается в том, чтобы продолжать переговоры, «направленные на решение территориального вопроса с последующим подписанием мирного договора», пояснил Суга.

Как сообщало ИА REGNUM, среди предложенных к Конституции России поправок есть запрет на отчуждение территорий.

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