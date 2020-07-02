Екатеринбург, 2 июля 2020, 09:41 — REGNUM Явка на голосование по поправкам к Конституции РФ в Екатеринбурге оказалась очень хорошей, заявил глава избиркома Свердловской области Владимир Русинов на пресс-конференции.
В городе на голосование пришли 45,02% избирателей. «Это очень достойный показатель», — считает Русинов.
Для сравнения, в Нижнем Тагиле явка составила 45,97%.
Как сообщало ИА REGNUM, в России завершилось голосование по поправкам к Конституции.
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